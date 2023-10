Ekologiczne rozwiązania w domu. Jak chronić planetę, dbać o środowisko naturalne i zdrowie?

Ekologia na stałe zagościła w wielu polskich domach. To dobrze! Wyposażając dom w zielone rozwiązania, nie tylko chronimy środowisko naturalne, ale także dbamy o zdrowie. Zobacz, jakie ekologiczne rozwiązania można zastosować w mieszkaniu, domu.

Z roku na rok rośnie ekologiczna świadomość społeczeństwa. Wiele osób pragnie żyć w zgodzie z naturą. Ekologia stała się światowym trendem - również w budownictwie i aranżacji wnętrz. Jakie rozwiązania eko warto wykorzystać w swoim domu?

Tak powinna wyglądać eko kuchnia

Kuchnia to miejsce, gdzie zużywa się dużą ilość energii i wody oraz produkuje wiele odpadów. Jeśli zależy Ci na optymalnym „zarządzaniu” kuchnią, o rozwiązaniach w duchu zrównoważonego rozwoju pomyśl już na etapie jej projektowania. W pomieszczeniu powinny pojawić się sprzęty energooszczędne, o najwyższej klasie energetycznej. Dobrym wyborem są urządzenia wyposażone w ekologiczne funkcje - np. w niektórych zmywarkach dostępny jest ekologiczny tryb zmywania, podczas którego urządzenie pobiera mniej wody i energii. W ekologicznej kuchni nie może zabraknąć baterii z perlatorem. Perlator to specjalna końcówka zakładana na wylewkę. Jej zadaniem jej napowietrzanie wody wypływającej z kranu, co w założeniu ma zmniejszyć jej zużycie. Innym rozwiązaniem do ekologicznej kuchni jest specjalny filtr wody z kranu. System filtrujący usuwa nieczystości i neutralizuje smak chloru, dzięki czemu domownicy mogą bez obaw pić wodę prosto z kranu, tym samym zmniejszając zużycie plastiku.

Pamiętajmy także o segregacji odpadów. Dedykowane kosze na śmieci to absolutny must have w ekologicznej kuchni! Możesz zainwestować także w specjalny młynek do odpadów, który w łatwy i szybki sposób usuwa wszystkie miękkie odpady organiczne.

Jakie pranie to ekologiczne pranie

Eko sprzęt niezbędny jest także w łazience. Podobnie jak w przypadku sprzętów kuchennych, postaw na urządzenie z trybem ECO. Najbardziej energochłonna w pralce jest praca grzałki - pierwszy etap prania to nawet 90% energii. W trybie ECO temperatura jest niższa, a czas pracy dłuższy, co przekłada się na niższe zużycie energii w porównaniu do standardowego cyklu prania. Warto wiedzieć, że ten sam cykl prania, czy to w temperaturze 40 stopni, czy 30 stopni, generuje zupełnie różny pobór mocy. Na przykład, program prania przy 30 stopniach zużywa około 0,3 kWh, podczas gdy ten sam cykl przy 40 stopniach - już 0,5 kWh. To oznacza, że pralka potrzebuje prawie dwukrotnie więcej energii, aby ogrzać wodę do wyższej temperatury.

A może detergenty na bazie naturalnych surowców

Aby pranie było jeszcze bardziej eko, zamień klasyczne środku czystości na detergenty wytwarzane na bazie naturalnych surowców o wysokim poziomie biodegradowalności. Zamiast proszku możesz używać kul do prania. Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego, kule wypełnione są przyjaznymi środowisku granulkami ceramicznymi, składającymi się z woli mineralnych, takich jak węglan wapnia, delikatne środki myjące i żywice.

Ekologia w pokoju najmłodszych

Ekologia może także zagościć w pokoju malucha. Warto pomyśleć o tym już na etapie projektowania pomieszczenia. Wybierz farbę pozbawioną chemicznych rozpuszczalników i innych toksycznych substancji, postaw na podłogi z prawdziwego drewna pokrytego bezzapachowym lakierem i zainwestuj w drewniane meble, oznaczone certyfikatem „Okotest”. W ekologicznym pokoju dziecięcym nie może też zabraknąć energooszczędnego oświetlenia. W pokoju dziecka zainwestuj m.in. w farbę pozbawioną chemicznych rozpuszczalników i innych toksycznych substancji oraz w drewniane meble 123rf

Nie tylko panele fotowoltaiczne wyprodukują prąd

Z kolei wyprodukować energię i obniżyć rachunki za prąd pozwala balkonowy zestaw fotowoltaiczny ze specjalną stacją zasilania. To alternatywa dla paneli fotowoltaicznych. Pozwala w komfortowy i bezpieczny sposób korzystać z odnawialnej energii słonecznej i doskonale zabezpiecza dom na wypadek awarii sieci.

