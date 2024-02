Eksperci apelują do prezydenta i premiera. Mówią o "najpilniejszym problemie"

Projekty energetyki jądrowej "fundamentalne w perspektywie bezpieczeństwa"

Zdaniem autorów listu to kluczowe w tym momencie projekty, a ich waga wynika z "dążenia Świata do neutralności klimatycznej oraz podpisania i ratyfikowania przez nasz Kraj Porozumienia klimatycznego (paryskiego) a także decyzji Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku". Ta ostatnia ma związek z redukację emisji CO2 na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Według niej mają one zmniejszyć emisję aż o 55 procent do 2030 roku.