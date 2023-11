Ekspert: policyjne działania ws. Grzegorza Borysa przypominają poszukiwania "snajpera" ze Szczecina

Poszukiwania Borysa jak poszukiwania szczecińskiego "snajpera"?

- W trakcie naszych działań weszliśmy m.in. do garażu, który Antczak wynajmował. W środku znaleźliśmy włączony komputer z ustawioną stroną internetową z forum dzielnicy, na którym ludzie opisywali, że przed momentem na osiedle wjechały wozy policyjne. To go ostrzegło i uciekł przed naszym przyjazdem zostawiając to wszystko - opisywał Karczyński zdarzenia z 2007 roku.

Poszukiwania "wymagają ciszy"? Ekspert: Patowa sytuacja

- Jest to jednak patowa sytuacja - dodał. Mieszkańcy, rodzina i media chcą bowiem wiedzieć, na jakim etapie są działania związane z poszukiwaniami przestępcy. - Służby, zwłaszcza Żandarmeria Wojskowa, powinny wiedzieć, co mówić i jak mówić - podkreśla ekspert.

Jego zdaniem, służby, jeśli nie są pewne co do przebywania Borysa w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, powinny to zakomunikować. - Teraz jest taka narracja, że mężczyzna wciąż przebywa w lesie - żywy lub martwy, a co jeśli on z tego lasu uciekł? - pytał były policjant i dodał, że taki komunikat również powinien się pojawić. - To - jak zaznaczył ekspert - nie jest film kryminalny, w którym wszystko się udaje. Tak wygląda życie - podkreślił.