Ekspresówki, którymi dojedziemy nad morze. Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć w korkach? Jak dojechać nad morze? Którędy?

Od grudnia 2021 roku na autostradzie A1, czyli jednym z kluczowych połączeń drogowych na kierunku północ — południe można skorzystać z nowych odcinków o łącznej długości 56,5 km.

- To odcinki w woj. śląskim i łódzkim — od Częstochowy do Radomska i od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego — podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.