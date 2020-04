Ekstraklasa w nowym sezonie z udziałem 19 drużyn? Utrzymanie Arki Gdynia, Chojniczanki i Gryfa? Zbigniew Boniek: Wszystko ok, zobaczymy

W wariancie zaproponowanym przez Weszlo nikt nie spada z PKO Ekstraklasy, ale też z Fortuna I ligi oraz 2 ligi. Jeśli rozgrywek nie uda się dokończyć, to mógłby być najuczciwszy scenariusz, bowiem w lidze pozostałyby zespoły, które nie miałyby szans walczyć do końca o punkty dające utrzymanie. A dla nie jednego klubu degradacja może okazać się gwoździem do trumny, zwłaszcza w obecnej sytuacji. I tak zapadła decyzja o powiększeniu PKO Ekstraklasy do 18 drużyn za rok, więc ten proces można byłoby przyspieszyć. Z jedną drobną różnicą, że w sezonu 2020/21 w krajowej elicie grałoby 19 drużyn.

Jak konkretnie wygląda propozycja Weszlo? W tym sezonie nikt nie spada z ekstraklasy, a to oznacza utrzymanie dla ŁKS Łódź, Korony Kielce oraz Arki Gdynia. Zgodnie z regulaminem awans miały wywalczyć dwa czołowe zespoły Fortuna I ligi oraz trzeci wyłoniony po barażach między zespołami z miejsc 3-6. Jeśli nie udałoby się dograć sezonu, to barażów również by nie było. W tej sytuacji do ekstraklasy awansowałyby trzy czołowe zespoły, a więc Podbeskidzie Bielsko-Biała, Warta Poznań oraz Stal Mielec. To dałoby 19 drużyn w sezonie przejściowym i w takiej sytuacji jeden zespół pauzowałby w każdej kolejce ligowej. Oczywiście są pieniądze z praw telewizyjnych, ale tutaj Weszlo proponuje, że dołożyłby się Polski Związek Piłki Nożnej i kluby nie byłyby poszkodowane.