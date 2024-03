Ekstraliga rugby - Lechia rozegra mecz nr 1000 w najwyższej klasie

W pierwszej rundzie zawodnicy Lechii odnieśli w 10 meczach cztery zwycięstwa i plasują się na szóstym miejscu w tabeli.

Zimowe przygotowania były długie, a runda będzie krótka, bo zostało nam do rozegrania zaledwie pięć spotkań. Nie stawiamy sobie żadnych celów wynikowych, a znając ligowe realia, skończymy rozgrywki w środku tabeli. To jednak będzie ważne rozpoznanie i punkt odniesienia do nowego sezonu. A mamy bardzo młody zespół i musimy uwzględnić to, że po rozgrywkach pożegna się z nami młynarz Grzegorz Buczek, który właśnie zakończył reprezentacyjną karierę – stwierdził Olszewski.