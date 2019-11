Ekumeniczna modlitwa za dawnych gdańszczan oraz wspomnienie prezydenta Pawła Adamowicza na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy

- Tradycyjnie od 2002 roku, od czasu kiedy powstało to miejsce, spotykamy się tutaj na modlitwie międzywyznaniowej. Miejsce, które symbolizuje to czego już nie, to co minęło, ale też miejsce, w którym jak nigdzie istotna jest pamięć, istotne są korzenie, ale także to zamyślenie nad polskim losem, który wielokrotnie zależy nie tylko od nas samych. Pamiętam spotkanie modlitewne gdy modliliśmy się tutaj za tych, którzy nie znaleźli swojej drogi do domu. Będąc tutaj tak licznie zgromadzeni, za co bardzo dziękuję, pokazuje, że jesteśmy kontynuatorami tradycji - mówiła prezydent Gdańska.