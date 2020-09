Elbląska szkoła chciała podpisu ws. ryzyka "nieodwracalnego uszkodzenia płuc lub zgonu" dziecka. MEN komentuje, dyrekcja przeprasza

Powrót do szkoły tuż tuż. MEN przygotowało 10 zasad dla uczniów

To już pewne! Uczniowie wracają do szkół już we wtorek, 1 września 2020 roku. Szkoła, do której zawitają, będzie jednak inna niż dotychczas. Na placówki edukacyjne nałożono szereg obostrzeń. Wszystko po to, aby uczniom i pracownikom zapewnić jak najlepsze i najbezpieczniejsze war...