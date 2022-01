Elektryczne autobusy trafią do Gdańska? Miasto stawia na elektromobilność

Warto przypomnieć, że do tej pory Miasto Gdańsk stawiało głównie na spalinowe autobusy. Tylko w ostatnich latach do floty GAiT trafiło w ramach umowy leasingowej kilkadziesiąt autobusów marki Mercedes, z których ostatnie do Gdańska trafiły w 2021 roku.

- Nie będziemy więcej kupować autobusów spalinowych emitujących CO2 - zapowiedziała podczas konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Pewien etap w historii gdańskiej komunikacji publicznej powoli dobiega końca. W gronie moich współpracowników podjęliśmy decyzję, że od dzisiaj nie kupujemy autobusów, które będą zasilane w sposób nieekologiczny. W sposób, który będzie powodował duże straty dla środowiska. Myślimy nie tylko o nas samych, ale również o tych, co przyjdą po nas i o tym w jakim mieście, w jakim kraju i na jakiej planecie chcemy żyć.