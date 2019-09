Eliminacje Euro 2020. Słowenia - Polska 2:0. Biało-czerwoni w Lublanie pokazali, że nie potrafią grać w ataku pozycyjnym

Jeśli ma się za rywala niesamowicie dobrze dysponowanego Josipa Ilićicia. Jeśli pierwszy celny, ale niegroźny w sumie strzał na bramkę oddaje się w 70. minucie spotkania. Jeśli nie ma się sposobu na rozbicie niskiego pressingu rywali na ich terenie. Jeśli gra się na dwóch napastników, z których pod grą jest tylko jeden. To nie można myśleć o pozytywnym rozstrzygnięciu.

Polska drużyna w piątkowy wieczór w Lublanie straciła pierwsze bramki i pierwsze punkty w eliminacjach do mistrzostw Europy 2020. To nie był mecz, po którym drużyna selekcjonera Jerzego Brzęczka może powiedzieć, że zrobiła wszystko, co w jej mocy. To nie był mecz, jakiego możnaby oczekiwać po liderach eliminacyjnej grupy G.

Biało-czerwoni próbowali swoich szans. Budowali ataki pozycyjne, z których niewiele wynikało. Słoweńcy w piątek byli niezwykle skoncentrowani. Widać było, że odrobili lekcje i wiedzieli, czego można się spodziewać po naszej drużynie. Gospodarze imponowali cierpliwością i kąsali przy każdej nadarzającej się okazji.