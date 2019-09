Eliminacje ME 2020. Piłka nożna. 7.06.2019. Krzysztof Piątek daje zwycięstwo reprezentacji w piątek [zdjęcia]

Reprezentacja Polski przed meczem w Skopje była w bardzo dobrej sytuacji w tabeli, bowiem po dwóch meczach miała komplet punktów i nie straciła gola. W spotkaniu z Macedonią biało-czerwoni chcieli zdobyć kolejne trzy punkty, aby zrobić duży krok w kierunku Euro 2020. To o tyle ważne, że rywale też nie przegrali jeszcze spotkania w tych eliminacjach.

Trener Jerzy Brzęczek zapewniał, że drużyna Macedonii jest świetnie rozpracowana, a nasi piłkarze zapewniali, że liczy się tylko zwycięstwo. Tymczasem pierwsza połowa była bardzo słaba w wykonaniu naszych piłkarzy. Biało-czerwoni grali źle, chaotycznie i nie mieli pomysłu na zaskoczenie defensywy gospodarzy. To Macedończycy prezentowali się znacznie lepiej, dyktowali warunki gry i byli groźniejsi w swoich atakach. Na szczęście skończyło się bez straty gola.

CZYTAJ TAKŻE: Piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Od początku drugiej połowy na boisku pojawił się Krzysztof Piątek i rener Brzęczek zdecydował się na grę na dwóch napastników. To przyniosło efekty błyskawicznie. W 47 minucie Kamil Grosicki dośrodkował piłkę w pole karne, a gospodarze nie powinni jej wybić. Ostatecznie przewrotką uderzył Piątek, w futbolówkę próbowali trafić Robert Lewandowski i Kamil Glik, ale ta sztuka im się nie udała, a piłka wpadła do bramki. Początkowo gol był przypisany Glikowi, ale szybko zmieniono strzelca na Piątka. Taka sama sytuacja miała miejsce na początku eliminacji. Piątek w Wiedniu też wszedł z ławki rezerwowych i zapewnił drużynie zwycięstwo nad Austrią. Po strzelonej bramce biało-czerwoni przejęli kontrolę nad meczem, ale tylko na kilkanaście minut. Końcówka to duża przewaga gospodarzy, którzy momentami zamknęli nasz zespół na swojej połowie. Było groźnie, ale świetnie bronił Łukasz Fabiański i sprzyjało nam szczęście. Ostatecznie Polacy wygrali w Skopje, a w poniedziałek zagrają z Izraelem na PGE Narodowym w Warszawie.