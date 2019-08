Emilia Salach została wicedyrektorką gdańskiego ZOO

Michał Targowski, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego ma od 1 sierpnia nową zastępczynie. Wicedyrektor gdańskiego zoo została Emilia Salach, która pracuje tam od 2 lat, a wcześniej przez lata związana była z gdańskim magistratem. W urzędzie Miejskim była m.in. szefową biura prasowego prezydenta Pawła Adamowicza. W zoo miała wcześniej stanowisko kierownika marketingu i edukacji

To dla mnie wielkie wyzwanie ale też olbrzymi zaszczyt być zastępcą takiej osobowości,jaką jest dyrektor Michał Targowski. W zoo jestem już prawie dwa lata, więc sporo się w tym czasie nauczyłam. Wcześniejsze 9 lat pracy w Urzędzie Miejskim pozwoliły mi nabyć takiego doświadczenia, które daje mi podstawy do tego, by uważać, że dam radę. W tym miejscu rozwinęłam skrzydła- mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Emilia Salach.