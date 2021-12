„Emily w Paryżu”. Co jedli w serialu? Croissanty, crème brûlée i tort czekoladowy

Tort czekoladowy dla Emily Cooper

W odcinku zatytułowanym „Bon anniversaire!”, Emily Cooper obchodzi 29. urodziny. Na zorganizowanym przez siebie przyjęciu Mindy Chen pyta Gabriela co je i chce wiedzieć jak podpisać zdjęcie w mediach społecznościowych. Wtóruje jej Emily, która stwierdza, że to chyba był najlepszy tort, jaki jadła w życiu. Zadowolony Gabriel odpowiada, że jest to tort czekoladowy z trzema warstwami musu z belgijskiej czekolady i szczyptą soli morskiej z Île de Ré . Niestety impreza zostaje przerwana przez Camille, która dokonała pewnego odkrycia o swoich przyjaciołach.

Por lepszy od brukselki

W trzecim odcinku drugiego sezonu do agencji reklamowej Savoir zgłasza się „Poireau” lobby porowe, które chce wypromować pora na skalę międzynarodową. Sylvie przekazuje to zadanie Emily za karę, którą ma ponieść za nieudolną promocję walizek z wizerunkiem Pierre’a Cadault i narażenie Champère przez swoje niefortunne decyzje. Kampania reklamowa porów ma być dla Emily szansą na rehabilitację. Na spotkaniu z reklamodawcami por zostaje określony jako warzywo złożone, tajemnicze i wszechstronne, który zasługuje na międzynarodowe uznanie. Dla Emily ma zapach słodki i ziemisty zarazem. Lobby chce rebrandingu pora i wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych. Przedstawicielka lobby dodaje, że z pomocą Emily chcą być następcą brukselki, choć jej nienawidzą. Według nich to gorzkie małe kapusty, które są jadalne dopiero po upieczeniu w hektolitrach oliwy. Niestety wtedy Emily podpada „Poireau” mówiąc, że brukselka idzie w odstawkę i woli zupę z pora i ziemniaków. Zostaje to odebrane jako obraza dla ich produktu. Później Gabriel widzi Emily z torbą pełną porów i pyta, czy robi tartę z pora na kolację. Na wieści, że to związane z jej pracą oferuje jej posiłek z wykorzystaniem tego składnika.