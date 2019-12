Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2020 w ekologicznym wydaniu. Ruszyły już zapisy do największego święta triathlonu w Polsce ZDJĘCIA

Organizatorzy poinformowali, że wśród planowanych rozwiązań przewidują m.in. produkcję worków do depozytu i strefy zmian z odzyskanego z oceanów plastiku, rezygnację z plastikowych kubeczków w punktach odświeżania, wykorzystanie samochodów elektrycznych, redukcję odpadów, pozostałych po imprezie, w tym przekazanie stu procent jedzenia, nie wykorzystanego przez uczestników do lokalnego banku żywności, wprowadzenie pojemników do selektywnej zbiórki śmieci w strefach zawodniczych, ograniczenie liczby wydruków, w tym rezygnację z drukowanego Racebooka, rozdawanego dotychczas wszystkim uczestnikom zawodów. Pilotażowo wprowadzone zostaną też biodegradowalne kapsułki z wodą. Rozdawane będą w jednym z punktów odświeżania. Ambitny plan organizatorów gdyńskiego triathlonu zakłada ponadto zebranie wszystkich butelek PET z imprezy i przekazanie ich do recyklingu w celu produkcji koszulek finishera i worków dla zawodników oraz przeprowadzenie akcji oczyszczania akwenów wodnych we współpracy z Akwarium Gdyńskim.