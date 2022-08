Enea Ironman Gdynia 2022. Amerykanin Sam Long najszybszy na dystansie "połówki", na pełnym Szwed Joakim Frisk WYNIKI i ZDJĘCIA

Enea Ironman Gdynia 7.08.2022

Amerykanin Sam Long nie pozostawił złudzeń, że jest jednym z najlepszych triathlonistów świata. W niedzielę, 7 sierpnia 2022 roku na plaży w Gdyni finiszował na dystansie "połówki" (1,9 km pływania, 90 km rowerem i 21 km biegiem) w czasie 3 godzin, 37 minut i 55 sekund. Drugi na mecie był Słowak Richard Varga, który stracił do zwycięzcy 4 minuty. Trzecie miejsce zajął Niemiec Fabian Reuter, a czwarty był Kacper Stępniak (3:43.39).

- To miejsce jest wręcz stworzone do organizacji zawodów triathlonowych na najwyższym, światowym poziomie – powiedział na mecie Sam Long, zwycięzca Enea Ironman 70.3 Gdynia. - Bardzo blisko jest lotnisko, miasto jest niezwykle urocze, jest idealna infrastruktura w postaci hoteli oraz pływalni, w restauracjach jest przepyszne jedzenie, po prostu budzisz się każdego dnia i masz wszystko na wyciągnięcie ręki. Do tego trasa Enea Ironman 70.3 Gdynia jest idealna. Bardzo fajny etap pływacki. Płynąc widziałem kilka meduz, jedną nawet przypadkowo złapałem w dłoń i mogłem się przekonać, że nie powodują oparzeń. Trasa rowerowa jest wymagająca, ale daje dużo radości. Etap biegowy to trzy okrążenia, dzięki czemu trasa jest wypełniona kibicami.