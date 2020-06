Ergo Arena. Bezpłatny Eko Parking znów do dyspozycji. Darmowe parkowanie do końca sierpnia

Wzorem ubiegłych lat, Sopot udostępnił parking przy Ergo Arenie osobom, które chcą sprawnie i bezpiecznie dostać się na plażę lub w okolicę Placu Zdrojowego, bez tracenia czasu na poszukiwanie wolnego miejsca na auto. Do dyspozycji zmotoryzowanych jest ponad 700 miejsc postojowych. Wjazd na niestrzeżony Eko Parking oznaczony symbolem D-18 jest bezpłatny do 30 sierpnia 2020 r. Jak zachęca urząd miasta, stąd już tylko krok do plaży miejskiej na granicy dwóch miast, ale nie tylko...

Meleksem do centrum Sopotu

- W czasie wakacji, od 26 czerwca do końca sierpnia, z parkingu będzie kursować ekologiczna linia meleksowa, która zabierze chętnych do centrum miasta. Meleksy będą jeździć co 20-30 min, pomiędzy godz. 10-20 - informuje Jolanta Kownacka, główny specjalista ds. promocji i marketingu Urzędu Miasta w Sopocie. - Jak wiadomo, w sezonie nie jest łatwo o wolne miejsce w ścisłym centrum Sopotu, do tego postój w dni powszednie jest odpłatny. Stąd rozwiązanie, które ułatwi mieszkańcom oraz turystom komunikację w obrębie miasta, a jednocześnie da szansę zaparkowania w centrum osobom, dla których jest to konieczne.