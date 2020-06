ERGO ARENA: Ruszyło kino samochodowe. „Boże ciało” pierwszym wyświetlanym filmem na granicy Gdańska i Sopotu. Zobacz repertuar

„Boże Ciało” Jana Komasy to pierwszy film, jaki można było obejrzeć w kinie samochodowym otwartym przy ERGO ARENIE. Inaugurujący pokaz na granicy Gdańska i Sopotu odbył się 11.06.2020 r. o godz. 21:30. Całe kino może pomieścić 150 samochodów, jednak tym razem tłumów nie było. Na pierwszym seansie pojawiło się ok. 40 pojazdów. Kto jeszcze nie wybrał się na seans, ma szansę nadrobić zaległości. Pokazy odbywają się codziennie, na razie znamy repertuar do 18 czerwca. Co jeszcze zobaczymy na wielkim ekranie o przekątnej 12 metrów? Samochodowe Kino Ferment pokaże m.in. filmy takie jak: „Dr. Dolittle”, „Sala samobójców. Hejter”, „Dżentelmeni” czy „Parasite”.

Kino samochodowe przy ERGO ARENIE od 11.06.2020 r. – Filmowa rozrywka może dostarczyć przyjemności tylko wtedy, gdy jest bezpieczna dla naszych Widzów. Od początku epidemii promujemy ideę kina samochodowego jako miejsca, nomen omen, auto-izolacji. Bezkontaktowa obsługa i bezdotykowy proces zakupowy czynią z kina samochodowego najbezpieczniejsze miejsce rozrywki. Mimo kolejnych etapów odmrażania życia społecznego, staramy się pamiętać o tym, co najważniejsze – zdrowiu i bezpieczeństwie uczestników – mówi Radek Tomasik, współwłaściciel Ferment Kolektiv. Jak podają organizatorzy, podczas seansów wykorzystywana jest częstotliwość radiowa, w celu nadawania sygnału dźwiękowego prosto do radioodbiorników. Jak to wygląda w praktyce? Goście kina siedzą w samochodach, a wokół cisza. Dźwięk słychać tylko wewnątrz aut. Kino samochodowe przy ERGO ARENIE. Gdzie kupić bilet? Bilety na seanse przy ERGO ARENIE dostępne są na stronie: https://ekobilet.pl/samochodowe-kino-ferment. Ceny od 30-70 zł, w zależności od liczby pasażerów.