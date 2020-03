ERGO Hestia przeznaczy milion zł na sprzęt dla ratowników medycznych. Wesprze ich w ten sposób w walce z epidemią koronawirusa

- Jako towarzystwo ubezpieczeń od dawna blisko współpracujemy z ratownikami medycznymi – mówi Marcin Dybuk, rzecznik prasowy ERGO Hestii. - Wiemy, jak ciężka i niebezpieczna jest to praca. Ryzykują każdego dnia dla bezpieczeństwa innych. Podziwiamy ich za to. Ale dzisiaj słowa uznania to za mało. Potrzebna jest konkretna pomoc dla ludzi, którzy walczą na pierwszej linii frontu „w wojnie” z koronawirusem. Dlatego ERGO Hestia zdecydowała się przekazać na ich najpilniejsze potrzeby milion złotych.

Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup niezbędnego sprzętu wykorzystywanego w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Chodzi o między innymi o jednorazowe kombinezony, gogle i przyłbice, rękawiczki i inną odzież ochronną oraz płyny dezynfekujące.