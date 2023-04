Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunka Wybrzeża Gdańsk: Miejmy nadzieję, że z każdym meczem będzie coraz lepiej ROZMOWA

Pierwszy mecz sezonu 2023 już za wami. Wygrana nad Argedem Malesą Ostrów Wielkopolski 46:41 ważyła się do samego końca. Jak ocenia pan to spotkanie?

Bardzo ciężkie. Wydawałoby się, że dla nas powinno być łatwe, ponieważ Ostrovia osłabiła się jeszcze w trakcie meczu, aby była już osłabiona przed nim. Na początku spotkania wypadł Tobiasz Musielak, a później Sebastian Szostak. Mogłoby się wydawać, że będzie łatwo, a rzeczywistość okazała się inna. Musieliśmy się mocno napocić, żeby te dwa punkty zdobyć. Dużo pracy przed nami. To początek sezonu i miejmy nadzieję, że z każdym meczem będzie coraz lepiej.

Co jeszcze wymaga poprawy, skoro ten początek był taki niemrawy? Zawodnikom brakuje treningów?

Jazda jazdą, to jedno. Dwa to tor, którego nie mogliśmy odpowiednio przygotować, bo w nocy poprzedzającej mecz mieliśmy opady. To też popsuło nasze przygotowania. Tor nie był więc naszym sprzymierzeńcem. Był bardzo wymagający i sprawiał dużo trudności zawodnikom. Jeśli będziemy mieć już taki tor, jaki byśmy chcieli, i zawodnicy będą mieli trochę więcej startów, to będzie troszkę lepiej.