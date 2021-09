Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. W akcji biorą udział także policjanci z Pomorza

- Największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków, niezapięte pasy bezpieczeństwa czy korzystanie w czasie jazdy z telefonu komórkowego - zaznaczają policjanci. - Jednak nie tylko kierowcy stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów, czy pieszych również ignoruje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przyczynia się do powstawania kolizji czy wypadków. Apelujemy więc o rozsądek i rozwagę podczas poruszania się po drogach, a na pewno znacznie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Niech każdy szczęśliwie dojedzie do wytyczonego celu!