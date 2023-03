Europejski Dzień Mózgu. Kilka ciekawostek o mózgu, które pomogą ci lepiej zrozumieć zachowania swoje i innych ludzi

Najstarsza część naszego mózgu to mózg gadzi: móżdżek i pień mózgu. Młodsza, czyli mózg ssaczy, to układ limbiczny. Z kolei najmłodsza ewolucyjnie i najbardziej rozwinięta to kora mózgowa, zwana też korą nową, która leży jak wielki pofałdowany beret na tych starszych częściach

18 marca obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Świętowanie zaczniemy od zamordowania jednego z najbardziej popularnych mitów, który mówi, że większość ludzi wykorzystuje zaledwie 10 procent mózgu. Co bardziej ambitni szukają sposobu, by uruchomić pozostałe dziewięćdziesiąt…

Mózg: Używamy 10 procent mózgu? Pożegnajmy się z tym mitem

Wiwisekcji wiecznie żywego mitu dokonali, a w zasadzie opisali ją Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio i Barry L. Beyerstein, autorzy książki „50 wielkich mitów psychologii popularnej”. Prześledzili też źródło powstania tego mitu. Być może należy go szukać w wypowiedziach amerykańskiego psychologa Wiliama Jamesa, który rozważał, że przeciętny człowiek wykorzystuje zaledwie 10 procent swojego potencjału intelektualnego. Po latach słowa o potencjale zaczęły ewaluować i w przestrzeni publicznej pojawiło się znane już nam twierdzenie. Czas najwyższy się z nim jednak pożegnać, zwłaszcza że już nad samym potencjałem trudniej się w naszych czasach pracuje, niż w czasach Jamesa, który zmarł na początku XX wieku. Nie śnił nawet o współczesnych rozpraszaczach w postaci mediów społecznościowych czy streamingowych gigantach typu Netflix.

Mózg gubi się w mediach społecznościowych

Jeżeli o nowoczesnych technologiach mowa, nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo nam przeszkadzają. Telefon komórkowy osłabia pamięć i koncentrację. Są też groźniejsze skutki przebywania w cyfrowym świecie. W książce Andersa Hansena „Wyloguj swój mózg” czytamy: „W miarę przechodzenia na coraz bardziej cyfrowy styl życia, rośnie odsetek osób cierpiących na problemy psychiczne”.

Hansen to szwedzki psychiatra z Instytutu Karolinska w Solnie (Komitet tego instytutu przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny). Książka Hansena w przystępny sposób odpowiada na wiele pytań: jak korzystać z najnowszych aplikacji, by służyły naszemu dobru i nie były źródłem frustracji czy lęku; dlaczego korzystanie z Instagrama uruchamia w mózgu te same obszary, co niegdyś polowanie na dzikie zwierzęta; na czym polega cyfrowa zazdrość i czy internet może pozbawić nas empatii? Znajdziemy tu wiele odpowiedzi i jeszcze więcej informacji. Na przykład takie, że dotykamy telefonu 2600 razy dziennie, niepokoimy się, jeśli go nie ma w zasięgu wzroku. Tak działa dopamina, która pobudza układ nagrody.

Szczęście jest w nas: dowiedz się więcej o dopaminie, serotoninie, oksytocynie i endorfinach

Dopamina jest związkiem chemicznym, który naturalnie występuje w naszym organizmie. Odpowiada, m. in. za prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchów. Poza tym stymuluje pracę układu limbicznego, który decyduje o emocjach i motywuje nas do działania, usprawnia procesy zapamiętywania oraz poprawia zdolność koncentracji. Dzięki dopaminie „budzi” się wspomniany wyżej tzw. układ nagrody. Na nasz układ nerwowy wpływa też inny neuroprzekaźnik - serotonina, która pomaga utrzymać stabilny stan emocjonalny i redukuje niepokój. Jej niedobór zaburza nastrój i sen, obniża samoocenę i zwiększa zapotrzebowanie na cukier. Niemal każdy z nas słyszał o endorfinach. To prawdziwe hormony szczęścia - podnoszą nastrój, ponieważ ich budowa jest nieco zbliżona do morfiny. Nie oznacza to jednak, że możemy się uzależnić od endorfin, bo te dość szybko się rozpadają. Zmniejszają odczuwanie bólu i redukują poziom doświadczanego przez organizm stresu. Jak je przywołać? Wystarczy trening, chociaż rodzaj aktywności fizycznej to sprawa indywidualna. A na koniec krótko o oksytocynie, która wiąże się nie tylko z porodem. Hormon ten określany jest czasami jako „hormon miłości”, ponieważ jej poziom wzrasta podczas przytulania i orgazmu.

Nie wędruj utartymi szlakami, nowe doświadczenia

Magda Adamczyk, autorka publikująca na swojej stronie Selfmastery.pl pisze: „Otwarty umysł oznacza zdolność do chłonięcia nowych idei i pomysłów, bycie elastycznym, adaptowanie na swoje potrzeby nowych doświadczeń. Gotowość przyjęcia, wysłuchania czegoś, nawet jeżeli to jest coś, czego nie akceptujesz”. W teorii to proste podejście do życia, w praktyce jesteśmy czasem gotowi stracić mnóstwo energii, aby przekonywać innych do swojego zdania, albo wędrujemy codziennie utartymi szlakami. Spróbujmy raz wrócić z pracy nową trasą, w restauracji wybierzmy nowe danie, albo chociaż wyszorujmy tego wieczora zęby lewą ręką, jeśli zwykle robimy to prawą. No i czasem uszanujmy odmienne zdanie drugiego człowieka, nawet jak się z nim nie zgadzamy.

