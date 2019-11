Eurowizja Junior 2019. Kiedy transmisja na żywo w telewizji?

Eurowizja Junior 2019. Wyniki konkursu. Trwa głosowanie

Czy 12-letnia Wiktoria Viki Gabor, reprezentująca Polskę, wygra tegoroczną edycję konkursu EUROWIZJA JUNIOR?

Głosować można było stronie www.jesc.tv, gdzie wybieramy od 3 do 5 wybranych krajów i potwierdzamy oddanie głosów. Przed godz. 18 głosowanie zostało zakończone.

Eurowizja Junior 2019 w Polsce. Konkurs dla dzieci i młodzieży

Eurowizja Junior to konkurs organizowany od 2003 roku. Biorą w nim udział wykonawcy w wieku od 9 do 15 lat. W ubiegłym roku konkurs dla dzieci wygrała 14-letnia Roksana Węgiel, która zaśpiewała wtedy piosenkę "Anyone I Want to Be".

To własnie dzięki jej zwycięstwu Polska mogła starać się o organizację tegorocznej edycji konkursu. O miano gospodarza imprezy dla dzieci walczyły trzy miasta polskie: Gliwice, Szczecin i Toruń. Wygrały Gliwice.