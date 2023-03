Ewa Chodakowska: Be Active Tour 2023 w Ergo Arenie. Najpopularniejsza polska trenerka fitness zdradza swój przepis na sukces. Wywiad wideo

- Jestem wielkim fanem metody odżywiania 80/20. Jest to forma bardzo prosta do zapamiętania: 80% naszego sposobu odżywiania- odżywiamy się zdrowo, dopieszczamy swój organizm, karmimy każdą komórkę po to, żeby się zregenerowała. 20% to "odpinka" szelek: tutaj pozwalamy sobie na dużo więcej. Ja jestem tego zdania, że to bardzo dobrze wpływa na psychikę, bo nie chodzi o to, żeby się zamknąć w jakieś rygorystyczne ramy i wszystkiego sobie odmawiać.