Exodus w Lechii Gdańsk trwa. Doświadczeni piłkarze nie wierzą w zapewnienia o finansowych możliwościach nowego właściciela

Lechia Gdańsk bez doświadczonych piłkarzy w kadrze zespołu

Garstka zasłużonych piłkarzy oglądała w niedzielę, 2 lipca 2023 roku sparing Lechii z ekstraklasowym Piastem Gliwice (przegrany 1:3). Wszystkich obecnych na boisku łączyło to, że mają wiek 20+. Wyłamywali się z tego jedynie 18-letni bramkarz Antoni Mikułko , który jest po prostu jeszcze młodszy, oraz 31-letni obrońca Jakub Bartkowski .

Na przełomie czerwca i lipca 2023 roku dziennikarze sportowi z różnych redakcji co kilkanaście godzin informują o transferach w Lechii Gdańsk. Nie są to jednak wieści, które fani biało-zielonych chcieliby słyszeć. Trwa exodus doświadczonych zawodników. Wobec wielomiesięcznych zaległości w wypłatach i - tym razem - braku ich skutecznej egzekucji, nie zamierzają oni czekać na dalszy rozwój wypadków. Angażują więc swoich agentów, którzy intensywnie starają się znaleźć im nowych, pewnych pracodawców.

Lechia Gdańsk czeka na zastrzyk finansowy oraz nowych pracowników, którzy uwierzą w piłkarski projekt nad Bałtykiem

Wydawało się, że trener Szymon Grabowski będzie mógł na początek liczyć przynajmniej na tych, którzy zagrali w sparingu z Piastem. Tymczasem według doniesień Dominika Pasternaka z TVP Sport Bartkowski nie zamierza pozostawać w niepewności i ma związać się z ekstraklasową Wartą Poznań.

W tygodniu następującym po wspomnianym meczu kontrolnym Lechia oficjalnie pożegnała dwóch niezwykle doświadczonych piłkarzy, czyli defensywnego pomocnika Jarosława Kubickiego oraz środkowego obrońcę Michała Nalepę. Pierwszy jest już na testach w Jagiellonii Białystok, a drugi łączony jest z Zagłębiem Lubin.

A to nie koniec zmian, jakie zajdą w drużynie. Z grona piłkarzy "z liczbami", którzy odejdą są jeszcze 34-letni chorwacki obrońca Mario Maloca oraz 38-letni bramkarz Dusan Kuciak. Z egzotycznymi kierunkami piłkarskimi łączony jest 32-letni ofensywny pomocnik Maciej Gajos. Według indonezyjskich mediów miałby on kontynuować grę w Persiji Dżakarta, czyli wicemistrzu tego kraju. Wszyscy trzej mają kontrakty w Lechii ważne jeszcze do 30 czerwca 2024 roku.