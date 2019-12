Fala ciepła nadciąga nad Polskę. Termometry wskażą nawet plus 18 stopni. Nie ma szans na białe święta Bożego Narodzenia [prognoza pogody]

Prognoza pogody na najbliższe dni. Gwałtowne uderzenie ciepła!

Nad Polskę nadciąga fala ciepłego powietrza. Synoptycy z TVN METEO podają, że za taki stan rzeczy odpowiadają niże, które w poniedziałek 16.12.2019 znajdą się nad Wielką Brytanią i Finlandią. Do zmian temperatury przyczyni się także wyż z centrum nad Bałkanami. Ich obecność wywoła napływ ciepłego powietrza z południowego zachodu do centrum Europy, a nawet do wschodniej części kontynentu.

Z dostępnych informacji wynika, że mroźne, północne powietrze odczują tylko mieszkańcy Skandynawii i Rosji. Pozostałą część kontynentu chłód ominie. Prognozy pogody wskazują na to, że do Polski napłyną wiosenno-letnie temperatury.

tłumaczy: