Fala hejtu pod wpisami Huberta Grzegorczyka, kandydata do Senatu RP. "Wasze wpisy mnie nie zniechęcą". Brudna kampania na Pomorzu

Hubert Grzegorczyk nawołuje opozycję do zachowania kultury

Hubert Grzegorczyk, kandydat PiS w wyborach do Senatu, w krótkim wpisie nawołuje zwolenników politycznych konkurentów m.in. Bogdana Borusewicza do zachowania większej kultury.

- Ci z Platformy Obywatelskiej, którzy posługują się językiem nienawiści, widocznie nie mają argumentów merytorycznych i nie chcą przyznać, jak bardzo zmieniła się Polska przez ostatnie lata. Wulgaryzmy i wyzwiska w stosunku do polityków, czy innego, każdego obywatela powinni zostać wyeliminowane z życia społecznego - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Hubert Grzegorczyk, kandydat PiS do Senatu RP w Gdańsku. - Wzgarda, która wylewa się, często dotyka także duchowieństwa, czy żołnierzy, którzy chronią nasze granice i zapewniają bezpieczeństwo każdego, w tym polityków opozycji, czy hejterów. Celem języka nienawiści jest przede wszystkim zdemoralizowanie społeczeństwa, osłabienie naszych wartości. Na to nie możemy się godzić.

Czym jest hejt?

Hejt to agresywne, obraźliwe, i niekonstruktywne komentarze w Internecie. Wolność słowa, choć fundamentalna, ma swoje ograniczenia, takie jak zakaz nawoływania do nienawiści rasowej czy zniesławianie innych. Wolność słowa nie oznacza bezkarności w obrażaniu innych ludzi.

Hejt a wolność słowa

Wolność słowa to prawo do wyrażania swoich poglądów publicznie, charakterystyczne dla państw demokratycznych, lecz podlegające pewnym ograniczeniom. Ograniczenia te wynikają m.in. z kodeksu karnego, który zakazuje nawoływania do nienawiści na tle rasowym, propagowania ustroju totalitarnego oraz zniesławiania innych. Wolność słowa nie oznacza bezwarunkowego prawa do obrażania czy szkalowania innych, zarówno w bezpośrednich rozmowach, jak i w Internecie.