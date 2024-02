FALA rusza w gdańskich autobusach. Falomaty i czytniki kart czynne od czwartku

System FALA - zapowiadany od lat system integracji komunikacji miejskiej i kolejowej na Pomorzu - wchodzi w kolejny etap testów publicznych. Od czwartku, 15 lutego, gdańszczanie będą mogli zakupić bilet elektroniczny w zainstalowanych falomatach i czytnikach kart. Zakupu można dokonać za pomocą karty płatniczej lub karty FALA.

ZOBACZ TAKŻE: Dworce na Pomorzu i ich historia. Tak wyglądały ponad dekadę temu

- Zachęcamy pasażerów do korzystania z tej formy zakupu biletów – mówi Radomir Matczak, prezes spółki Innobaltica, odpowiedzialnej za wdrożenie Systemu Fala w województwie pomorskim. - Udział w testach w warunkach rzeczywistych bardzo pomoże nam w eliminowaniu błędów, w ustabilizowaniu i dopasowywaniu systemu do potrzeb trójmiejskich użytkowników komunikacji miejskiej. Dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały już skorzystać z FALI i przekazują nam swoje uwagi. Zachęcamy także do zakładania kont w naszym systemie, zwłaszcza osoby, które korzystają z ulg za przejazdy - dodaje.