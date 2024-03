Fałszywy konkurs na Facebooku! Oferując darmowy rower, kradną nasze dane!

W internecie praktycznie na każdym kroku możemy natknąć się na oszustów, którzy gotowi są wykorzystać chwilę naszej nieuwagi, by ukraść to, co dla nas najcenniejsze. Internauci dzielnie próbują stawić czoła przestępcom poprzez nagłaśnianie i ostrzeganie innych przed próbą oszustwa. Warto więc aby i ta informacja dotarła do jak największej liczby odbiorców.