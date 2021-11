Fame 12 w Ergo Arenie. Show to tutaj nadrzędna sprawa. Zdjęcia z rekordowej gali z udziałem 9 tysięcy kibiców Rafał Rusiecki

Organizacja stawiająca na freak fighty rozpycha się łokciami na rynku rozrywkowym. Fame MMA to coraz bardziej rozpoznawalna marka. Potrafi przyciągać tysiące kibiców do największych hal w Polsce (ostatnio do Ergo Areny), a przede wszystkim setki tysięcy przed monitory, gdzie walki influencerów można oglądać w systemie PPV.