Farmaceuta w dobie zmian systemowych

E-recepta, czyli rewolucja i wyzwanie

Już od 8 stycznia 2020 roku, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499), wszystkie recepty będą wystawiane w formie elektronicznej. Tak zwana e-recepta zastąpi stosowaną dotychczas jej papierową wersję. Zmiana podyktowana jest przede wszystkim chęcią usprawnienia procesu wydawania i realizacji recept, a także ograniczenia problemów związanych z nieczytelnością oraz z występującymi na nich błędami. Tym samym rozwiązanie to powinno też wpłynąć na poprawę systemu leczenia poprzez ułatwienie współpracy nie tylko na linii lekarz-farmaceuta, dzięki możliwie łatwej wymianie informacji, ale także uskutecznić komunikację pomiędzy pacjentem a specjalistami.

Zmiany vs człowiek

Wprowadzenie elektronicznej formy wystawiania recept wymaga zaangażowania nie tylko lekarzy, ale również wydających leki farmaceutów. Tym samym muszą oni wdrożyć się w pracę z wykorzystaniem nowych rozwiązań, ale również przeprowadzić przez ten proces pacjentów. Taka sytuacja ma miejsce już od jakiegoś czasu, bowiem wprowadzanie e-recepty do wszystkich aptek zostało zakończone w zeszłym roku. Od tego czasu, jak podaje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, liczba elektronicznych recept wystawianych w ciągu dnia wzrosła z 75 tysięcy do ponad 220 tysięcy. Zastanawiać może zatem, jak będzie wyglądała farmaceutyczna rzeczywistość od nowego roku, kiedy liczba ta ulegnie zwiększeniu, a e-recepty staną się normą. Co więcej, na etapie konsultacji jest właśnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która ma nadać farmaceucie uprawnienia do poprawiania ich również w wersji elektronicznej. To oznacza kolejne obowiązki wliczane do czasu pracy aptekarza. Tym samym, czy skupienie na cyfrowych rozwiązaniach i obowiązkach systemowych, nie przesłoni farmaceutom ich głównego celu, jakim jest dbanie o zdrowie pacjenta?

Pacjent na pierwszym miejscu

Praca aptekarza w dużej mierze polega na kontakcie z ludźmi. Dlatego tak ważne, poza analitycznym umysłem, są również zdolności interpersonalne – umiejętność nawiązywania kontaktu oraz sprawne prowadzenie wywiadu. W pracy z pacjentami kluczowa jest ponadto cierpliwość oraz empatia. Nie jest tajemnicą, że po pomoc zgłaszają się różne osoby, dlatego ważne jest dopasowanie odpowiednich sposobów komunikacji i zachowanie postaw prospołecznych.

Młodzi prospołecznie

Wydaje się jednak, że nie należy obawiać się zatracenia takiego podejścia nie tylko u farmaceutów, ale też u ogółu młodych ludzi. Z badania (1) „Zaangażowanie studentów w inicjatywy społeczne”, przeprowadzonego w 2019 roku przez firmę Gedeon Richter w ramach programu „RECEPTA na sukces. Zostań liderem farmacji” wynika, że blisko 76% studentów podejmowało działania na rzecz społeczeństwa, swojego otoczenia, ekologii czy zwierząt. Co więcej, głównymi motywatorami skłaniającymi ich do podejmowania takich aktywności okazały się być: chęć pomagania i służenia innym (63%), a także chęć bycia potrzebnym (52%). Nieco ponad 40% respondentów przyznało, że motywująca jest dla nich również możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Ponadto, niemal 80% młodych ludzi wierzy, że ich zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa lub otoczenia może przynieść korzyści i zmienić coś na lepsze w szerszej perspektywie. Ponad 50% przyznaje też, że w swojej okolicy zauważa kwestie, które można by poprawić i zmienić na lepsze.

Liderzy farmacji

Na tych właśnie elementach – podjęciu realnych i empatycznych działań, skierowanych na poprawę funkcjonowania otoczenia w obszarze zdrowia – skupiała się 5. odsłona projektu „RECEPTA na sukces. Zostań liderem farmacji”.

Punktem wyjścia było zachęcenie studentów farmacji do analizy potrzeb lokalnej społeczności, co może okazać się pomocne w dalszym rozwijaniu ich empatycznego podejścia do innych i być przydatne w ich przyszłej profesji. Tegoroczna edycja programu opierała się na idei konkursu, w ramach którego uczestnicy mogli zgłosić propozycję kampanii edukacyjnej lub społecznej w zakresie poprawy funkcjonowania społeczeństwa w obszarze zdrowia. Troje zwycięzców podjęło się realizacji swoich programów, prowadząc działania zwiększające świadomość na temat profilaktyki zaburzeń odżywiania u kobiet (kampania Dominiki Polakowskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, „Piękno jest w Tobie”: https://www.facebook.com/pieknojestwtobie.2019/), problemu depresji wśród mężczyzn (program Karola Zakrzewskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, „DepressIon”: https://www.facebook.com/maleDepressIon/), a także uświadamiające konsekwencje spożywania alkoholu w ciąży, prowadzącego do występowania zespołu FAS u dziecka (kampania Martyny Melki z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi, „Co się kryje za FASadą trudnego dziecka?”: https://www.fasadadziecka.pl/).

Szczegółowe informacje na temat programu „RECEPTA na sukces. Zostań liderem farmacji” znajdują się na Facebooku: www.facebook.com/Receptanasukceswfarmacji. Profil stanowi źródło rzetelnej wiedzy o projekcie oraz zwycięskich kampaniach.

O Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Gedeon Richter to jedna z największych firm sektora farmaceutycznego w Europie. Zajmuje się produkcją, badaniami i rozwojem leków. Gedeon Richter, jako inicjator programów z cyklu „RECEPTA na sukces”, ma na uwadze rozwój młodych osób, wkraczających na ścieżkę zawodową w obszarze farmacji i medycyny.