FBSerwis wsparła Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych

FBSerwis, spółka z Grupy Budimex świadcząca kompleksowe usługi z zakresu utrzymania infrastruktury i gospodarki odpadami, postanowiła wesprzeć szpitale, urzędy miast i gmin oraz inne podmioty zaangażowane w walkę z koronawirusem w miejscach, w których prowadzi działalność. Firma łącznie na pomoc w walce z epidemią przeznaczy ponad 400 tys. zł.

W tym tygodniu 50 tys. zł darowizny trafiło do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Otrzymane środki placówka przeznaczy na zakup sprzętu ułatwiającego walkę z koronawirusem. - Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w naszej działalności, stąd oczywiste było dla nas wsparcie osób walczących z epidemią oraz pomoc lokalnej społeczności, z której wywodzą się nasi pracownicy oraz ich rodziny- komentuje Artur Pielech, prezes FBSerwis SA.-Chciałbym serdecznie podziękować, zarówno lekarzom i wszystkim pracownikom służby zdrowia, jak i pracownikom naszej firmy za niezwykłe zaangażowanie. FBSerwis pracuje na pełnych obrotach odbierając i przetwarzając odpady komunalne, utrzymując drogi i budynki użyteczności publicznej, jak i komercyjne, przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania krytycznych elementów naszej gospodarki.

Działalność spółki w Trójmieście koncentruje się wokół utrzymania infrastruktury drogowej oraz obsługi technicznej obiektów. W swoim portfolio firma posiada Port Gdańsk, budynki biurowe m.in. prestiżowy kompleks biurowy Łużycka Office Park w Gdyni, obwodnicę Trójmiasta, drogę ekspresową S7, a także mosty na terenie Gdańska (w tym najbardziej znany w mieście Most Zielony).

Do tej pory, w związku z epidemią koronawirusa, FBSerwis wsparła: Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Szpital Powiatowy w Radomsku, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, Gminę Radków (woj. dolnośląskie), Gminę Kamieńsk (woj. łódzkie) oraz Fundację Ermed we Wrocławiu. W najbliższym czasie wsparcie finansowe trafi również do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz do Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie (samorządowa jednostka organizacyjna Gminy Miasta Tarnowa), które prowadzi obecnie hotel dla tarnowskich medyków.