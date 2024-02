FC Chełmianka - ambitny pomysł na klub piłkarski w dzielnicy Gdańska, w której na razie nie ma nawet dobrego boiska

Grupa pasjonatów piłki nożnej, wywodząca się z Jaguara, Gedanii oraz Lechii, zdecydowała się założyć klub na gdańskim Chełmie. Starania rozpoczęli w końcówce 2023 roku, z myślą o starcie w B klasie w rozgrywkach 2024/2025. Młodzi i aktywni zabiegają o rozgłos, który dała im m.in. wzmianka w Kanale Sportowym.

FC Chełmianka Gdańsk tworzona od podstaw na Chełmie

- FC Chełmianka Gdańsk była do tej pory klubem amatorskim. Występowaliśmy na orlikach, gdzie na boisku znajdowało się 6 zawodników w jednej drużynie. Temat gry i prowadzenia klubu, nawet amatorskiego, od samego początku traktowaliśmy bardzo poważnie. Naszą działalność rozpoczęliśmy od znalezienia sponsora. Naszą pasję zdecydowała się wesprzeć i podziela do dziś ekipa DS Team Strzelnica zlokalizowana na Chełmie przy ulicy Chałubińskiego - opowiada o początkach Miłosz Sandach, prezes FC Chełmianki Gdańsk. Wspólnie ze Stanisławem Urbanem odpowiada on za działania klubu. Chociaż zawodnicy z Chełmu jeszcze nie pojawili się na boiskach w ligowych meczach, to już starają się, aby było o nich głośno. Dbają o media społecznościowe na różnych platformach, a przede wszystkim starają się zainteresować swoim pomysłem jak najwięcej osób.

- Chcemy wyróżniać się oryginalną polityką prowadzenia klubu, niecodziennymi przedsięwzięciami oraz przede wszystkim być źródłem radości, sportowego fanu. Chcemy być kojarzeni jako klub, który dzięki swojej pozytywnej aurze wywołuje uśmiech na twarzy. Zorganizowaliśmy turniej Chełmianka Cup, w którym brały udział drużyny z lig amatorskich. Zgłosiło się ponad 50 drużyn, a na samym wydarzeniu pojawiło się około 300 osób. Turniej piłki nożnej połączyliśmy z festynem dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Na festynie, dzięki zorganizowanemu przez nas kiermaszowi świątecznemu, można było wesprzeć integracyjny ośrodek dla osób z upośledzeniem umysłowym w Gdańsku, który zlokalizowany jest na terenie naszej dzielnicy. Dzieci mogły wziąć udział w animacjach prowadzonych przez akademię zabawy i edukacji „Wykrzyknik”, trochę starsza młodzież mogła umilić sobie przerwy w turnieju, grając w EA FC 24 oraz spróbować co raz popularniejszej w Polsce gry w teqballa - wylicza Miłosz Sandach.

Turniej Chełmianka Cup był dużym wyzwaniem organizacyjnym, ale dało to młodym działaczom z Chełmu energię do dalszego działania. Najbliższy cel to przygotowania do debiutanckiego sezonu w B klasie (najniższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej na Pomorzu). - Zależy nam na tym, aby utrzymywać wysoki poziom nie tylko, jeśli chodzi o prowadzenie klubu, ale także tam, gdzie jakość jest równie ważna i widoczna, czyli na zielonym boisku. Dlatego na przełomie marca i kwietnia 2024 roku rozpoczynamy okres przygotowawczy, podczas którego przeprowadzimy nabór zawodników do naszej drużyny. Podczas naboru pod uwagę brane będą nie tylko umiejętności piłkarskie, ale i społeczne. Bardzo ważne jest dla nas to, aby atmosfera w naszym zespole była na najwyższym poziomie. Bez tego nie osiągniemy naszych celów - zapewniają młodzi pasjonaci futbolu z FC Chełmianki.

Boisko przy ul. Zielonogórskiej nie nadaje się do gry

Bardzo pomocna w realizacji ich pomysłów okazała się Rada Dzielnicy Gdańsk Chełm. Kluczowa jest chęć zagoszczenia na pięknie położonym boisku piłkarskim przy ul. Zielonogórskiej, czyli w samym sercu dzielnicy. Ambitne plany związane z minimalną rewitalizacją tego obiektu, co mogłoby dopasować go do rozgrywania meczów, na razie trzeba odłożyć na bok.

- W naszych planach na tym obiekcie organizowane miały być festyny, zajęcia dla osób niepełnosprawnych i dzieci z domów dziecka, treningi, a w szczególności mecze ligowe FC Chełmianki. Chcieliśmy za pomocą prężnych social mediów zgromadzić na meczu, w będącej naszym drugim domem dzielnicy, rekordową liczbę kibiców. Stąd wzięły się nasze spotkania z władzami miasta Gdańska. Niestety, nie udało się wywalczyć rewitalizacji tego obiektu, mimo chęci pokrycia kosztów tego zabiegu przez Radę Dzielnicy Chełm. Nie jest to możliwe, ponieważ miasto czeka na wykonanie remontu tego boiska z funduszy ministerstwa sportu. Otrzymaliśmy propozycje przeprowadzania tam treningów, jednak stan boiska pozostawia dużo do życzenia. Brak siatek w bramkach, zniszczona przez wyścigi dla psów trawa i spore zanieczyszczenie terenu m.in. szklanymi butelkami, to tylko kilka przykładów - mówi Miłosz Sandach.

Brak odpowiedniego boiska na osiedlu, z którym amatorski klub chce się mocno identyfikować, to spore utrudnienie. Młodzi piłkarze przez pewien czas (trudny na razie do określenia) będą zmuszeni występować w innych miejscach Gdańska. W grę wchodzą, zarządzane przez Gdański Ośrodek Sportu, sztuczna murawa przy Traugutta w Aniołkach lub stadion przy al. Grunwaldzkiej 244 na Strzyży. - Nie ma dla nas poziomu, na którym chcemy się zatrzymać. Naszym celem jest zbudowanie lokalnej potęgi sportowej pełnej ludzi dobrej woli i wielkich chęci. W przeciągu roku mamy w planach otworzyć szkółkę piłki nożnej dla dzieci od pierwszych klasy podstawówki. Chcemy szkolić dzieci, a następnie umożliwiać im grę na poziomie seniorskim. Nasza uwaga w głównej mierze koncentruje się na piłce nożnej, ale nie chcemy ograniczać się do jednej dyscypliny. Za rok planujemy wykorzystać nasze doświadczenie z siatkówki i posiadać już sekcje siatkarską, na którą składać się będzie drużyna seniorska, jak również szkółka dla dzieci. Plan struktury szkółki przedstawia się następująco: jeden trener główny z wieloletnim doświadczeniem oraz wykwalifikowana młodzież, która osiągała już sukcesy w konkretnej dyscyplinie. Chcemy wychowywać dzieci poprzez sport. Uczyć je odpowiednich nawyków, współpracy oraz przede wszystkim dobrej zabawy z uprawiania sportu - wyjaśnia z przekonaniem prezes FC Chełmianki Gdańsk.

