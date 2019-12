Ferie 2020 w Gdańsku. Jakie propozycje dla uczniów przygotowało miasto?

Wsłuchujemy się w głos rodziców, którzy potrzebują opieki dla swoich dzieci podczas całych ferii - mówił Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. - Dlatego zajęcia odbywać się będą pięć dni w tygodniu przynajmniej przez 8 godzin. W Gdańsku rozpoczynamy w tym roku ferie już 13 stycznia, jako pierwsi w Polsce. Jutro zaczynają się zapisy. W każdej placówce, która prowadzi zajęcia, wystarczy wypełnić wniosek, by zapisać dziecko.

Ferie w województwie pomorskim rozpoczną się 13 i potrwają aż do 26 stycznia 2020 roku. Zagospodarować dzieci w czasie przerwy od zajęć pomoże w Gdańsku aż 55 szkół, w tym 3 szkoły specjalne. Na organizację zimowego wypoczynku w szkołach miasto przeznaczyło w tym roku blisko 800 tys. złotych. Na małych gdańszczan czeka ponad 5 tysięcy miejsc.

Zajęcia przygotowano w ten sposób, by mogli skorzystać z nich również rodzice, którzy w czasie ferii chodzą do pracy. Dlatego też opieka podczas zajęć obejmuje co najmniej 8 godzin, a w niektórych placówkach nawet 10 godzin zajęć.

Ofertę przygotowano tak, by mieszkańcy z całego Gdańska mogli skorzystać z zaproponowanej opieki w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Na zajęcia odbywające się w szkole można zapisać ucznia, który na co dzień nie uczęszcza do danej placówki. Większość zajęć będzie odbywać się bezpłatnie lub za symboliczną kwotę.

Jak zapisać dziecko?

Początek zapisów przypada na środę 18 grudnia. Szczegółowe zasady rejestracji dostępne są na stronach poszczególnych instytucji.

Wszyscy ci, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia w szkole, powinni pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie specjalny formularz i po wypełnieniu dostarczyć go do placówki. Dziecko można zarejestrować również osobiście w sekretariacie.