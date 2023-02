Fernando Santos przyjedzie do Gdańska na mecz Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź! Mecz Polski z Albanią jednak w Gdańsku?

Przyjazd selekcjonera do Gdańska wiąże się także z coraz bardziej prawdopodobnym przeniesieniem meczu Polska - Albania (27.03, godz. 20:45) z Warszawy do Gdańska. Fernando Santos oczywiście obejrzy mecz Lechii z Widzewem, ale jego głównym celem jest obejrzenie stadionu i bazy hotelowo-treningowej. To świadczy o poważnych przymiarkach do tego, aby mecz w eliminacjach Euro 2024 rozegrany został na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Decyzja taka miała zapaść do poniedziałku, bo taki termin dała UEFA. Jak się dowiedzieliśmy jednak ostateczna decyzja w sprawie przeniesienia meczu Polska - Albania ze Stadionu Narodowego w Warszawie do Gdańska ma zapaść w piątek.