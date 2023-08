Ferragosto, czyli szczyt wakacji we Włoszech. Radosne święto czy koszmar turysty? Sprawdźcie, co będzie się działo we Włoszech 15 sierpnia

Ferragosto obchodzone jest hucznie w całych Włoszech 15 sierpnia jako kulminacyjny moment wakacji. W jaki sposób świętuje się ten dzień i nadchodzące po nim dwa tygodnie? W których miastach organizowane są najciekawsze imprezy? Co Ferragosto oznacza dla turystów? Czy warto być wtedy w Italii, czy lepiej poczekać z urlopem na inny termin? Przekonajcie się – zapraszamy do turystycznego informatora o włoskim świecie Ferragosto.

Co to jest Ferragosto? Poznacie najważniejszy festiwal włoskich wakacji

Ferragosto, obchodzone we Włoszech 15 sierpnia, to z jednej strony kulminacja sezonu wakacyjnego z mnóstwem imprez i ciekawych wydarzeń, a z drugiej początek „sierpniowej ciszy", gdy urzędy, atrakcje i sklepy zamykają się na dwa tygodnie. Czy warto spędzać urlop we Włoszech w okresie Ferragosto? Przekonajcie się. RudyBalasko, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Ferragosto to największe włoskie letnie święto. Jest nie tylko dniem wolnym od pracy, ale też wyznacza oficjalny początek „sierpniowej ciszy”, czyli szczytu sezonu wakacyjnego we Włoszech, kiedy główne urzędy, atrakcje, sklepy i inne biznesy w dużych miastach zamykają swoje podwoje aż do września. Dla turystów może to oznaczać pewne niewygody, ale dziś pod tym względem i tak jest dużo lepiej niż przed mniej więcej 2010 r., kiedy niemal cała gospodarka Włoch zatrzymywała się na cały sierpień.

Ferragosto obchodzi się co roku 15 sierpnia. Pierwotnie, jeszcze w czasach starożytnych, było to święto zbiorów, celebrowane we wrześniu. Cesarz August przeniósł je na początek sierpnia (słowo Ferragosto wywodzi się od łacińskiego sformułowania „Feriae Augusti”, czyli „wakacje Augusta”), a kilka wieków później Kościół rzymsko-katolicki zdecydował się połączyć je z obchodami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i przeniósł na środek miesiąca. Ostatni etap ewolucji Ferragosto przypadł na lata 20. XX w., kiedy rząd faszystowski wprowadził specjalne niskie taryfy na pociągi na okres sierpnia, żeby umożliwić podróżowanie i wypoczynek klasie robotniczej. Pociągi może i były tanie, ale nie podawano w nich posiłków, więc pasażerowie zabierali ze sobą własne jedzenie. Tak narodziła się tradycja pikników na Ferragosto.

Jak obchodzi się Ferragosto?

Ferragosto to święto rodzinne, stanowiące dla jednych kulminację wakacji, a dla innych rozpoczęcie błogiego urlopu poza miastem. Włosi w tym dniu (lub w następnym) wybierają się nad morze, ale nie po to, by pluskać się w wodzie. Na plażach organizuje się pikniki i całe uroczyste posiłki, złożone przeważnie z owoców morza. Wieczorami organizowane są imprezy muzyczne i pokazy fajerwerków. Tradycyjnie w Ferragosto Włosi jadą nad morze, by zjeść obiad przy plaży lub na samym piasku. Photo by Azat Satlykov on Unsplash Tym, którzy zostali w miastach, także nie grozi nuda.

15 sierpnia w niemal wszystkich miastach i miasteczkach Italii organizuje się tzw. Gran Ballo di Ferragosto, czyli Wielki Bal, który przypomina spontaniczną uliczną imprezę, złożoną z wielu wydarzeń i koncertów. Warto tego dnia pozostać w Rzymie, by zobaczyć stołeczny Gran Ballo, ale także w innych miejscach dzień Ferragosto wiąże się z ciekawymi tradycjami.

W Mesynie świętuje się Wniebowzięcie w czasie procesji, na której niesiona jest wielka platforma z kompozycją rzeźbiarską, ukazującą Maryję z Jezusem, wykonaną z masy papierowej.

W Fermo organizowana jest Cavalcata dell’Assunta, czyli procesja mieszkańców w strojach z epoki średniowiecza. Procesji towarzyszą festyny, zabawy i wyścigi konne.

Rycerzy na koniach można też zobaczyć w Sarteano, gdzie obchodzona jest co roku Giostra del Saracino – turniej rycerski, w którym zawodnicy muszą za pomocą kopii umieścić nieduże krążki na tarczach drewnianych figur, ukazujących Saracenów.

Najsłynniejszy wyścig konny z tradycją sięgającą niemal 400 lat to gonitwa w Sienie, organizowana co roku 16 sierpnia.

Organizowane są także inne wydarzenia i imprezy, np. kina plenerowe w Rzymie i Bolonii, festiwal jazzowy w Bari i operowy w Maceracie, a nawet całą seria zabaw i koncertów folkowych w Melpignano na koniec miesiąca, 27 sierpnia.

Czy urlop we Włoszech w czasie Ferragosto to dobry pomysł?

Tak, obecnie Ferragosto to doby czas dla turystów i warto być we Włoszech w połowie sierpnia, by wziąć udał w jego obchodach. Kiedyś turyści narzekali na włoski obyczaj zamykania praktycznie wszystkiego na cały sierpień. Obecnie sami Włosi świetnie rozumieją, że lato to najlepszy czas, by zarabiać na turystach, i dbają o to, by hotele, restauracje i najważniejsze atrakcje jednak były dostępne także w Ferragosto i w okresie następującej po nim „sierpniowej ciszy”. Dlatego w czasie Ferragosto i po nim, kiedy Włosi tłumnie opuszczają miasta i jadą nad morze, turyści mogą cieszyć się najważniejszymi zabytkami Włoch w mniejszym ścisku. Otwarty jest np. Pałac Dożów w Wenecji czy Galeria Uffizi we Florencji, choć Muzea Watykańskie pozostają zamknięte 15 sierpnia.

Letnie imprezy organizowane w okolicach Ferragosto i w drugiej połowie sierpnia to także okazja do zabawy i poznania włoskich tradycji. Trzeba tylko uważać na tłok na drogach, panujący przed, w czasie i krótko po Ferragosto. W sierpniu we Włoszech największe korki powstają w poniedziałkowe poranki i piątki. W tym czasie lepiej przemieszczać się po Italii tak, jak robi to duża część Włochów – kolejami. W Rzymie w Ferragosto organizowany jest wielki uliczny bal. Niestety, główne atrakcje Watykanu są wtedy niedostępne dla turystów. momoleif, 123RF.com