Festiwal "Dźwięki Północy" (6-10.07.2022). Koncerty, warsztaty tańca, śpiewu, instrumentalne i rękodzieła, filmy i prezentacje teatralne

Dzięki Festiwalowi „Dźwięki Północy” NCK od ponad 30 lat popularyzuje muzykę współczesną, inspirowaną tradycyjną kulturą Polski oraz krajów nadbałtyckich. Badamy muzyczne tropy, śledzimy trendy na polskiej i skandynawskiej scenie folkowej, słuchamy i zapraszamy do Gdańska najciekawsze zjawiska – artystów, którzy sięgając po tradycyjne melodie i instrumenty łączą je ze współczesnym doświadczeniem muzyki, nadając tradycji nowy wymiar i nowe artystyczne życie. Dotychczas na Festiwalu gościliśmy m.in.: Kapela ze Wsi Warszawa, Kimmo Pohjonen, Vołosi, Adam Strug, Maria Kalaniemi, Vassvik, Nordic, Harald Haugaard, Kapela Maliszów, Maarja Nuut, Kroke czy Valkyrien Allstars.

Festiwal „Dźwięki Północy” odbywa się co dwa lata na początku lipca. W tym roku wracamy po pandemicznej przerwie do warsztatów śpiewu i tańca oraz potańcówek. Natomiast w wyjątkowej przestrzeni Centrum św. Jana w Gdańsku zobaczymy i usłyszymy czołowych wykonawców muzyki tradycyjnej i folk. Ideą, która przyświeca Festiwalowi jest ukazywanie tradycji muzycznej w żywej i nowoczesnej formie. Do udziału zapraszamy więc zarówno artystów nurtu in crudo, jak i tych, którzy odczytują tradycję na nowo poprzez filtr innych gatunków, takich jak jazz czy muzyka improwizowana.