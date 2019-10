Festiwal Gier Planszowych w Empiku w Rivierze 19.10.2019 Spotkanie z twórcą gry „Wyścig Balonów” Grzegorzem Buźniakiem

"Wyścig Balonów" to gra, która w zeszłym roku zwyciężyła w konkursie "Stwórz grę i wskocz na półkę w Empiku". Twórcą gry jest gdańszczanin, Grzegorz Buźniak. W sobotę 19 października 2019 r. odbyło się w gdyńskiej Rivierze spotkanie z projektantem.

„Wyścig Balonów”. Jak powstała gra?

- Moja przygoda z grami zaczęła się od spotkania z człowiekiem, który zaprosił mnie na test swojej gry. Obecnie jest to mój serdeczny przyjaciel. Razem powołaliśmy do życia grupę projektantów – Grupę Twórczą Północną. Na spotkaniach tej grupy tworzymy i testujemy gry, i to właśnie tam Wyścig Balonów przeszedł swoje najważniejsze testy i zmiany - mówi Grzegorz Buźniak, twórca gry.

- Swoją grę rozwijałem sam, zanim pokazałem ją kolegom w grupie. Sam zweryfikowałem pewne zasady i je rozwinąłem. Kiedy już zaczęliśmy wspólne testy w Grupie Twórczej, wykonaliśmy kilka ważnych korekt i finalny projekt trafił na konkurs – mówi twórca „Wyścigu Balonów”.