Festiwal Kultury Utraconej. W Gdańsku wystąpił Jazz Band Młynarski-Masecki. To opowieść o tym, co mogło być... Maja Czech

Festiwal Kultury Utraconej to inicjatywa gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Podczas tego wydarzenia mamy szansę zobaczyć, jak wyglądała i jak brzmiała polska sztuka i kultura w czasach przedwojennych. To opowieść o tym, co mogliśmy mieć, a co straciliśmy w wyniku II wojny światowej.