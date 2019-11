Festiwal Narracje 2019. Przez dwa dni będzie można patrzeć na Siedlce oczami artystów [program festiwalu, koncerty 15 i 16 listopada]

Narracje to festiwal sztuki współczesnej prezentowanej w przestrzeni publicznej Gdańska. Prace artystyczne stają się nawigatorem miejskiej przygody: posługując się różnymi narzędziami, pozostają w bliskiej relacji z przestrzenią. Prowokują, interweniują i zrywają warstwy codzienności, by ujawnić ukryte znaczenia. W 2019 roku kuratorami wydarzenia, organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej i Gdańską Galerię Miejską, są Sylwia Szymaniak i Sarmen Beglarian z warszawskiego Biura Wystaw.

- 11. edycja festiwalu NARRACJE to zapis efektów poznawania i odnajdywania się w nieznanej przestrzeni, jaką były dla nas – kuratorów i artystów – gdańskie Siedlce. Działania terenowe są opowieścią o poszukiwaniu i budowaniu lokalnej tożsamości oraz o identyfikacji z zamieszkiwaną przestrzenią. Festiwalowe opowieści o miejscach i wydarzeniach, analizując lokalny kontekst, wielokrotnie sięgają po fikcję, niekiedy wybiegają w przyszłość – mówią kuratorzy.

Kapsuła czasu - Narracje 2019

Podczas tegorocznych Narracji będzie można poznać dobrze dzielnicę Siedlce. Na młodszych uczestników festiwalu czeka instalacja edukacyjna i gra interaktywna „Kapsuła czasu”.

- Wspólnie przemierzymy zakamarki labiryntu, poszukując ukrytych w nim zagadek – odpowiedzi odkryją przed nami przyszłość dzielnicy. Przyglądając się ukształtowaniu Siedlec, zagramy z hipsometrią, odnajdziemy najwyższy i najniższy punkt dzielnicy i stworzymy własną kapsułę czasu złożoną z wiedzy, zabawy i sztuki – mówią autorzy instalacji, Natalia Wiśniewska, Robert Sęk, Dorota Kucharczyk.