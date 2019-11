Festiwal Open'er 2020. Znamy kolejne gwiazdy, które zagrają w tym roku w Gdyni. To Twenty One Pilots i Asap Rocky

Twenty One Pilots to kolejna wielka gwiazda, którą zobaczymy na tegorocznym Open`erze. Amerykańska formacja będzie jednym z dwóch headlinerów festiwalowego czwartku.

Zespół powstał w 2009 roku, a tworzą go Tyler Joseph i Josh Dun. Zanim podpisali kontrakt z wytwórnią Fueled by Ramen sami opublikowali dwa albumy: Twenty One Pilots (2009) oraz Regional at Best (2011). Ich pierwszy album studyjny Vessel został wydany przez wytwórnię Fueled by Ramen w 2013 roku.