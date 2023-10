Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów po raz piąty w Gdańsku. Oferty pracy, warsztaty, a nawet pokazy mody!

- Wraz z Fundacją Gdańską mamy tu stoisko odnośnie akcji #GdańskPomaga, gdzie staramy się zaangażować wolontariuszy w taką doraźną pomoc gdańskim seniorom w codziennym życiu. Pomocy przy zakupach, wyjściu na spacer, umówieniem się do lekarza bądź też załatwieniu jakiejś drobnej sprawy urzędowej - mówi Tomasz Zastawny z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. - Pokazujemy to, co organizujemy w ciągu roku, czyli paradę i piknik seniora. Skupiamy się na akcjach społecznej i na angażowaniu seniorów w życie i budowaniu jakości życia. Aktywnego spędzania czasu - do tego jest poświęcony m.in. cykl warsztatów organizowanych również przez miasto, gdzie seniorzy mogą nabyć kompetencje zarówno do obsługi smartfona czy też obsługi komputera - dodaje.