Festiwal Wilno w Gdańsku na dziedzińcu Forum Gdańsk (6-8.09.2019). Regionalne potrawy, koncerty, warsztaty

Na festiwalu można spróbować lokalnych wyrobów litewskich. Oferta jest szeroka, dominują w niej tradycyjne produkty, takie jak pieczywo, miody i sery. Można również skosztować domowego piwa i porozmawiać z wileńskimi rzemieślnikami.

Jeden z nich, to Vytenis Urba, właściciel stoiska i restauracji z wieloletnią tradycją. Do Gdańska przyjeżdża wraz z rodziną od kilkunastu lat, zarówno na bieżący festiwal, jak i Jarmark Dominikański.

Co roku prezentują te same, regionalne dania. Wśród nich można znaleźć cepeliny litewskie, bliny ziemniaczane z grzybami, chleby, mięsa i domowe wyroby alkoholowe. Stojący przy stoisku ubrani są w litewskie stroje z okresu średniowiecza, co nadaje wyjątkowy klimat.