Filip Starzyński przeniesie się do Lechii Gdańsk

- Daje zespołowi więcej, niż sobie wyobrażałem. Nie współpracowałem wcześniej z taką „dziesiątką”. Mentalnie do nas pasuje i myślę, że niebawem ponownie wyjdzie za granicę, bo takich piłkarzy potrzebuje futbol - mówił o Starzyńskim w 2016 roku w jednym z wywiadów trener Piotr Stokowiec.

W wyścigu o Filipa Starzyńskiego startowała także Jagiellonia Białystok. Piłkarz zdecydował się jednak na bardziej zaawansowane rozmowy z Lechią, a duży wpływ ma na to osoba Piotra Stokowca . Trener biało-zielonych pracował ze Starzyńskim w Zagłębiu Lubin przez ponad dwa sezony.

Słowa ówczesnego szkoleniowca Zagłębia, obecnie pracującego w Lechii, nie sprawdziły się. Starzyński po krótkim epizodzie w belgijskim KSC Lokeren, z którego był wypożyczony do Lubina, nie wrócił już do zachodniej ligi. Wciąż jest jednak wyróżniającym się piłkarzem PKO Ekstraklasy, cenionym za umiejętności przez wielu trenerów.

Filipowi Starzyńskiemu umowa z Zagłębiem Lubin kończy się 30 czerwca 2020 roku, a to oznacza, że o 1 stycznia 2020 może rozmawiać o swojej zawodowej przyszłości z nowymi pracodawcami. Według informacji portalu lechia.gda.pl przyjedzie do Gdańska, aby spotkać się z prezesem Adamem Mandziarą i trenerem Piotrem Stokowcem. Nie jest wykluczone, że Lechia będzie zdeterminowana, aby ściągnąć 28-latka już w zimowej przerwie. To wymaga jednak porozumienia klubów, a nie jest tajemnicą, że w przeszłości Lechia zalegała już z terminowymi spłatami umówionej kwoty odstępnego za Jarosława Kubickiego.