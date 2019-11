Filmikiem z zakupów Aleksandry Dulkiewicz zajmują się najlepsi śledczy

Sprawę rozpoczęła publikacja fragmentu nagrania monitoringu z jednego z popularnych supermarketów na początku marca 2019 roku. Na filmiku widać jak Aleksandra Dulkiewicz, świeżo wybrana prezydent Gdańska, w towarzystwie ochroniarzy wychodząc ze sklepu płaci przy kasie za dwie butelki coli oraz butelkę wódki. Filmik ze sklepu „wyniosła” prawdopodobnie pracownica obiektu, a szeroko upublicznił dziennikarz Maciej Naskręt na swoim koncie na portalu społecznościowym komentując: „[...]konwój zachwycony, było niebezpiecznie, a to wszystko z kasy miejskiej. Czy to jest w porządku?”.

Publikacja wywołała liczne kontrowersje.

„Na krótkim nagraniu, które trafiło również do naszej redakcji, widzimy jak nowa prezydent Gdańska kupuje butelkę wódki i dwie butelki coli. Co więcej potrzeba, żeby po ciężkim dniu w końcu odpocząć i obmyślić strategię na najbliższą przyszłość? Ważne, że prezydent czuje się bezpiecznie, bo nad jej zakupami czuwa trzech rosłych ochroniarzy” - ironizował blisko związany z Prawem i Sprawiedliwością portal Stefczyk.info.

Jego zdaniem politycy Platformy Obywatelskiej stworzyli wokół dziennikarza atmosferę nagonki. W związku z tym parlamentarzysta wystosował list do Prokuratora Krajowego z prośbą, by objął tę sprawę swoim osobistym nadzorem. Polityk PiS i adwokat złożył już wcześniej pozew przeciwko właścicielowi sieci sklepów Biedronka - spółce Jeronimo Martins Polska za dyscyplinarne zwolnienie z pracy kobiety, która rzekomo wyniosła nagranie przedstawiające zakupy prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ!

Przy czym warto zwrócić uwagę, że Regionalna to najwyższa rangą na Pomorzu jednostka organów ścigania obejmująca swoim zasięgiem także m.in. okręgi słupski, elbląski, toruński, bydgoski czy włocławski i na co dzień zajmująca się najpoważniejszymi rodzajami przestępstw. Śledczy stamtąd badają m.in. niewykryte zabójstwa, sprawy gospodarcze o wielkiej skali i rozpracowują zorganizowane grupy przestępcze.

Dodatkowo, opatrzenie powyższych informacji hasłem #małasycylia, insynuującym tym samym, że dopuszczam się mafijnych metod działania, a Gdańsk jest stolicą polskiej mafii, godzi w dobre imię gdańszczanek, gdańszczan i miasta, a także moje, jako obywatelki zaangażowanej po stronie demokratycznego państwo prawa, w którym funkcjonują wolne media, niezależne i niezawisłe sądy.

Właściciel sieci handlowej, z której pochodzi nagranie, nie miał wątpliwości co do naruszenia mojego prawa do prywatności, przeprosił mnie na piśmie za zaistniałą sytuację i poinformował o złożeniu przez siebie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zgłoszeniu naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podobne przeprosiny otrzymałam również od firmy ochroniarskiej odpowiedzialnej za monitoring w sklepie.

Co więcej, sam Maciej Naskręt krótko po opublikowaniu nagrania napisał: „(…) Wycofuję się z poprzedniego tweeta, zbyt pochopnie go wstawiłem. Przepraszam panią prezydent”. Zaś jego ówczesny wydawca podał do publicznej wiadomości: „Post był niezgodny z naszymi zasadami korzystania z mediów społecznościowych. Maciej Naskręt jest obecnie w okresie wypowiedzenia i odchodzi z naszej redakcji”.