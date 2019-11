Filmowy spacer po "Sądzie Ostatecznym" Hansa Memlinga. Wspólny projekt Muzeum Narodowego w Gdańsku i Fundacji Fale Kultury [WIDEO]

Sprganionym wiedzy przybliżony zostanie również główny bohater projektu, czyli obraz „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. To zaskakująca historia przybycia do Gdańska i wielowiekowa tułaczka, jaką musiało odbyć dzieło, by znaleźć się w Muzeum Narodowym w Gdańsku, gdzie pozostaje do dziś.