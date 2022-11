Filmy Świąteczne na Netfliksie, HBO Max, Disney Plus. Najlepsze filmy na Boże Narodzenie

Najpiękniejsze filmy świąteczne

Kevin sam w domu, Grinch, The Holiday. Filmów świątecznych z biegiem lat powstało tyle, że każdy z pewnością ma już swój ulubiony.

Nawet osoby, które nie mogą nazwać się zapalonymi kinomanami z chęcią zasiadają w miękkim fotelu, by dać się porwać magii świąt Bożego Narodzenia, którą serwują nam twórcy na ekranie.

W 2022 roku mamy to szczęście, że nie musimy czekać na emisję ulubionego filmu w telewizji. Wystarczy zalogować się na jednej z popularnych platform streamingowych i wybrać to, co mamy ochotę obejrzeć.