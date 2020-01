Finał 2020. WOŚP gra w całej Polsce! [zdjęcia, wideo NaM 12.01.2020]

Zobacz: Finał WOŚP 2020. naszemiasto.pl gra z Wielką Orkiestrą w całej Polsce [zdjęcia NaM - 11.01.20]

WOŚP 2020. Na co zbierają?

Zebrane pieniądze podczas 28 Finału WOŚP zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszego sprzętu dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących specjalistycznych operacji. Orkiestra planuje zakup lamp i stołów operacyjnych, aparatów znieczulających, aparatów do diatermii, sprzętu monitorującego, urządzeń teletransmisyjnych, aparatów RTG z ramieniem C i zestawów endoskopowych.

Finał WOŚP 2020, wolontariusze

Na ulicach miast kwstuje w tym roku 120 tys. wolontariuszy. Niektórzy tradycyjnie, z puszkami, inni szukają bardziej wymyślnych sposobów. Mieszkańcy Krakowa mogą na przykład wrzucić datki do puszki pływającej na smoczej łodzi, a ksiądz z Elbląga całą zebraną na tacę kwotę, przekazał na WOŚP. Było też morsowanie, rajdy, biegi, koncerty...

woj. dolnośląskie

Wałbrzych. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020