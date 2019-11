Finał akcji "Pomagamy jak umiemy" na Pomorzu. Do naszego województwa trafiło od klientów sklepów Rossmann prawie 400 tys. zł wsparcia

Wsparcie od klientów Rossmanna otrzymały w naszym województwie stowarzyszenia, placówki, fundacje i inne instytucje z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska, Kwidzyna, Człuchowa, Pucka, Wejherowa i Dąbrówki. Są to gotowe produkty z asortymentu sklepu. Członkowie Klubu Rossmann nabywając produkty za każdą, wydaną złotówkę otrzymywali punkty, które następnie za pośrednictwem specjalnej aplikacji w telefonie przekazywali wybranym przez siebie instytucjom. W ten sposób w całej Polsce od 2 stycznia do 31 października udało się uzbierać rekordową kwotę 5 milionów złotych, za którą kupiono produkty zamówione przez podmioty pomagające potrzebującym. W ten sposób tylko w województwie pomorskim przekazano produkty warte niemal 400 tysięcy złotych. Są to m.in. pieluchy, kosmetyki, chemia, produkty spożywcze, czy karma dla zwierząt.

**

- Zachęcałyśmy klientów przy kasie, aby używali aplikacji i pomagali wybranym instytucjom – mówi pani Aleksandra, asystent kierownika sklepu Rossmann. - Rzadko kto odmawiał. Nawet ci, którzy przed dotarciem do kasy nie zdawali sobie sprawy, że jest prowadzona taka akcja, po naszych namowach wyciągali telefon. To było naprawdę bardzo miłe.

**

Pracownice Rossmanna dodają, że niektórym klientom, szczególnie starszym osobom, pomagały też objaśniać, jak działa aplikacja i jak ją obsługiwać.

**

- Wszystko to jednak odbywało się w dobrym celu, a efekt jet imponujący – mówią.

**

Kinga Mielnicka ze Stowarzyszenia Hospicjum im św. Wawrzyńca w Gdyni, jednej z obdarowanych instytucji, podkreśla, że dla reprezentowanej przez nią instytucji taka pomoc jest bardzo cenna.