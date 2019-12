Finał Miss Polski 2019 już w ten weekend! Gdzie oglądać w TV i online?

Finał Miss Polski 2019. Jeden z najpopularniejszych konkursów piękności w Polsce

Konkurs Miss Polski to wydarzenie, które od 30 lat cieszy się ogromną popularnością i niepodważalną renomą wśród znawców świata piękna i mody. Od 30 lat co roku w konkursie wybierana jest najpiękniejsza Polka.

Jak zawsze konkurs odbywa się etapowo. Pierwsze eliminacje organizowane są na poziomie regionalnym, następnie zwyciężczynie regionów oraz wicemiss biorą udział w ćwierć finale. Kolejnym etapem jest półfinał. Końcowym punktem przedsięwzięcia jest finał, w którym 24 kandydatki zawalczą o tytuł najpiękniejszej.

Miss Polski to niezaprzeczalnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku. Organizatorzy wydarzenia wprowadzają różnego rodzaju innowacje, ale to nie wszystko - prowadzą także aktywną działalność charytatywną. Przyczynia się to do utrzymania silnej pozycji konkursu w kraju i na świecie.