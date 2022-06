Finał regionalnego Pucharu Polski. Jaguar Gdańsk i Bałtyk Gdynia w Bytowie w środę, 22 czerwca 2022 roku powalczą o sławę oraz pieniądze

Finał regionalnego Pucharu Polski w Bytowie 22.06.2022

Jaguar Gdańsk to wicelider IV ligi pomorskiej. Bałtyk Gdynia to drużyna, która sezon zakończyła "nad kreską" drugiej grupy III ligi. Bałtyk od sezonu 2016/2017 nieprzerwanie gra w III lidze. Jaguar o to się dopiero stara. Gdynianie 9 czerwca 2021 roku w Pelplinie przegrali 2:4 z Powiślem Dzierzgoń finał regionalnego Pucharu Polski. Gdańszczanie 3 czerwca 2020 roku w Brusach pokonali 1:0 Kaszubię Kościerzyna w finale tych rozgrywek.

- Gdyby patrzeć na poziomy rozgrywkowe, to gramy z zespołem z wyższej ligi. Teoretycznie Bałtyk jest więc faworytem. My jesteśmy drugą drużyną czwartej ligi, a gdynianie sezon zakończyli nad strefą spadkową trzeciej. W takich meczach faworyta jednak ciężko wskazać. Ubiegłoroczny finał (w Pelplinie - przyp.) pokazuje, że takie porównywanie nie ma znaczenia. Nie bagatelizujemy Bałtyku, bo to klub z tradycją i zespół z jakością. Skupiamy się na sobie. Uważamy, że nie jesteśmy bez szans. Prezentując naszą bardzo dobrą grę, możemy wygrać - wyjaśnia Paweł Pagieła, trener Jaguara Gdańsk.